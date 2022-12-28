Представлен титановый термос Xiaomi Mijia Ti

Компания Xiaomi решила выйти на рынок термосов, представив модель Xiaomi Mijia Ti. По данным IT Home, внутренняя и внешняя части новинки выполнены из чистого титана TA1(используется в биомедицинской промышленности). Термос характеризуется объемом 450 мл, массой 215 граммов, сохранением температуры до +58 °C в течение шести часов, сохранением жидкости холодной при температуре +10°С в течение тех же шести часов, откидной крышкой с одной кнопкой и встроенным скрытым фильтром для чая, который легко устанавливается и вынимается. Цена Xiaomi Mijia Ti на домашнем китайском рынке составляет 27 долларов.

Представлен титановый термос Xiaomi Mijia Ti…
Компания Xiaomi решила выйти на рынок термосов, представив модель Xiaomi Mijia Ti. По данным IT Home, вну…
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