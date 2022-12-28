Представлен титановый термос Xiaomi Mijia Ti

Компания Xiaomi решила выйти на рынок термосов, представив модель Xiaomi Mijia Ti. По данным IT Home, внутренняя и внешняя части новинки выполнены из чистого титана TA1(используется в биомедицинской промышленности). Термос характеризуется объемом 450 мл, массой 215 граммов, сохранением температуры до +58 °C в течение шести часов, сохранением жидкости холодной при температуре +10°С в течение тех же шести часов, откидной крышкой с одной кнопкой и встроенным скрытым фильтром для чая, который легко устанавливается и вынимается. Цена Xiaomi Mijia Ti на домашнем китайском рынке составляет 27 долларов.