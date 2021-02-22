Представлен трейлер к фильму Mortal Kombat

Фильм Mortal Kombat был представлен в 90-х годах в двух частях.

Новый фильм является перезагрузкой всех частей. Изначально, фанаты ожидали увидеть третью часть под названием Mortal Kombat Annihilation, но проект захлебнулся. И теперь Mortal Kombat возвращается в виде игрового фильма.

По сюжету, боец ММА Коул Янг (Льюис Тан) не знает о своем наследии, в тоже время Император Внешнего Шан Цзун пытается выследить его. Главный герой находит убежище в храме Лорда Рейдена. Вместе с другими бойцами бойцы Земли они должны противостоять врагам из Внешнего Мира в битве за вселенную.

Mortal Kombat выходит в прокат 16 апреля 2021 года, в России премьера фильма состоится 8 апреля.