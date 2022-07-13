Представлен умный вентилятор Xiaomi Smart Standing Fan 2

Компания Xiaomi выпустила стационарный вентилятор Smart Standing Fan 2.

Xiaomi Smart Standing Fan 2 отличается минималистичным дизайном. Его вес составляет всего 3 кг. Он регулируется по высоте, благодаря эргономичной подставке. Работает вентилятор с минимальным уровнем шума всего 30,2 дБ, а максимальный уровень шума воздушного потока достигает 55,8 дБ. Конструкция самого вентилятора уникальна, с лопастями в форме крыла 7+5. Новый интеллектуальный вентилятор обеспечивает трехмерный поток воздуха и около 100 уровней скорости, управлять которыми можно с помощью приложения Xiaomi Home.

Smart Standing Fan 2 поддерживает голосовое управление с помощью Google Assistant или Amazon Alexa. Цена новинки составляет около 75 долларов.