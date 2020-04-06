Представлен увлажнитель-очиститель воздуха Dyson PH01 (Pure Humidify+Cool)

Dyson представляет свой первый увлажнитель-очиститель воздуха Dyson PH01 (Pure Humidify+Cool™) с функцией охлаждения. В нем используется технология UV-C для гигиеничного увлажнения зимой, создания прохладного воздушного потока летом и эффективной очистки воздуха круглый год.

Увлажнитель-очиститель воздуха Dyson PH01 распознаёт уровень загрязнения и влажности, отражая всю информацию на своем ЖК-дисплее в режиме реального времени. Герметичный фильтр улавливает 99,95% мельчайших загрязнителей размером до 0,1 микрона. Революционная система очистки: применяется система очистки воды лучами ультрафиолета C (UV-C), которая почти мгновенно убивает 99,9% бактерий в воде. А биостатический испаритель 3D Air-mesh с серебряной нитью помогает предотвратить размножение бактерий, обеспечивая по-настоящему гигиеничное увлажнение.