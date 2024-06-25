Представлен велокомпьютер Coros Dura

Компания Coros объявила о выпуске велокомпьютера Coros Dura, который, среди прочего, получил 2,7-дюймовый высокочувствительный сенсорный MIP-экран с разрешением 400:240 точек, отображением 64 цветовых оттенков и адаптивной подсветкой. Новинка также характеризуется модулями GNSS (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS), 32 ГБ флеш-памяти с загруженными глобальными картами, означает, адаптером беспроводной связи Bluetooth, фирменным приложением, барометрическим высотомером, акселерометром, гироскопом, компасом, датчиком температуры, автономностью при активированном GPS до 120 часов, поддержкой солнечной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, а также возможностью подключения к гаджетам посредством Bluetooth или ANT+. Цена устройства составляет 250 долларов.