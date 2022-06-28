Представлена ​​беспроводная газонокосилка-робот Mammotion KUMAR

На выставке spoga+gafa 2022 в Кельне, Германия представлена ​​беспроводная газонокосилка-робот KUMAR. Новинка способна покрыть площадь 12 000 квадратных метров (1,2 га).

Беспроводная газонокосилка-робот может косить большие площади с газоном, парки, речные набережные и другие большие площади. Он оснащен системой спутникового позиционирования GPS-RTK и возможностью установки границ. В Mammotion KUMAR есть четыре ультразвуковых радара для улучшения возможностей обхода препятствий. KUMAR имеет две батареи по 24 Ач. С помощью мобильного приложения, можно установить область скоса травы и другие настройки.

Цена и доступность газонокосилки-робота Mammotion KUMAR не раскрыта.
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