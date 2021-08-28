Представлена новая мультиварка Scarlett SC-MC410S31

Scarlett представила новую мультиварку SC-MC410S31В.

В мультиварке SC-MC410S31 от Scarlett мощностью 900 Вт есть расширенный список из 30 программ, охватывающих все методы приготовления еды, а также программы для управления. В том числе функция подогрева, программа «Выпечка», а также возможность «Отмена программы». Отсрочка старта на 24 часа позволяет запустить процесс приготовления в подходящий момент вне зависимости от обстоятельств. Чаша объемом 5 л с выгравированной шкалой внутри и трехслойным антипригарным покрытием позволяет готовить без масла и при этом без подгорания и прилипания продуктов к поверхности чаши. Даже жареные блюда будут диетическими, но вкусными.

В комплектацию также входят: ложка для перемешивания, мерный стакан, емкость для приготовления на пару и книга рецептов. Классическое цветовое сочетание мультиварки впишется в интерьер любой кухни.

Новинка доступна для заказа в MERLION.