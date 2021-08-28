Представлена новая мультиварка Scarlett SC-MC410S31

Scarlett представила новую мультиварку SC-MC410S31В.

В мультиварке SC-MC410S31 от Scarlett мощностью 900 Вт есть расширенный список из 30 программ, охватывающих все методы приготовления еды, а также программы для управления. В том числе функция подогрева, программа «Выпечка», а также возможность «Отмена программы». Отсрочка старта на 24 часа позволяет запустить процесс приготовления в подходящий момент вне зависимости от обстоятельств. Чаша объемом 5 л с выгравированной шкалой внутри и трехслойным антипригарным покрытием позволяет готовить без масла и при этом без подгорания и прилипания продуктов к поверхности чаши. Даже жареные блюда будут диетическими, но вкусными.

В комплектацию также входят: ложка для перемешивания, мерный стакан, емкость для приготовления на пару и книга рецептов. Классическое цветовое сочетание мультиварки впишется в интерьер любой кухни.

Новинка доступна для заказа в MERLION.
Комментарии и отзывы Scarlett SC-MC410S31
Обзор HYUNDAI HYMC-1611. Мультиварка с 15 автоматическими пр...
Обзор HYUNDAI HYMC-1611. Мультиварка с 15 автоматическими прТестируемая сегодня мультиварка HYUNDAI HYMC-1611 поддерживает 15 автоматических программ и оснащен чашей...
Покупка индукционной варочной поверхности с кешбеком...
Покупка индукционной варочной поверхности с кешбекомВарочные поверхности хорошо зарекомендовали себя на рынке и покупатели отдают предпочтение к покупке данн...
В России представлена новая модель стирально-сушильной машин...
В России представлена новая модель стирально-сушильной машинБренд Candy представил в России новую модель стирально-сушильной машины серии Candy Smart Pro. CSOW4 1364...
Обзор LEX EDP 093 BL. Встраиваемый духовой шкаф...
Обзор LEX EDP 093 BL. Встраиваемый духовой шкафПеред нами духовой шкаф для встройки в кухонный гарнитур - LEX EDP 093 - в элегантном черном цвете. Можно...
Обзор Candy CVG6WW. Газовая варочная панель с закаленным сте...
Обзор Candy CVG6WW. Газовая варочная панель с закаленным стеИзучаемая сегодня газовая варочная панель Candy CVG6WW выполнена со стеклянной поверхностью белого цвета....
Candy «Сфотографируй и сделай: новый уровень управления дома...
Candy «Сфотографируй и сделай: новый уровень управления домаМиланская неделя дизайна – это уникальное время для демонстрации возможностей индустрии. Тех возможностей...
5 причин купить мини-печь Starwind...
5 причин купить мини-печь StarwindМиниатюрная электрическая духовка не уступает в функциональности полноценному духовому шкафу, несмотря на...
Обзор Candy RO4 H7A1TCEX-07. Тест умной сушильной машины Rap...
Обзор Candy RO4 H7A1TCEX-07. Тест умной сушильной машины RapВпервые с семейством RapidO от Candy мы познакомились в рамках выставки IFA-2019, все эти новинки уже ста...
Лучший электросамокат. Xiaomi Mijia M365 ProЛучший электросамокат. Xiaomi Mijia M365 Pro
Обзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюдОбзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюд
Лучший утюг. Philips GC4555/80 AzurЛучший утюг. Philips GC4555/80 Azur
Лучшая мультиварка. REDMOND RMC-M36Лучшая мультиварка. REDMOND RMC-M36
Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor