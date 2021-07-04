Представлена утилита Project Hydra для разгона процессоров AMD Zen 3 и Zen 3+

1usmus представляет утилиту разгона и настройки Project Hydra для процессоров AMD Zen 3 и Zen 3+ Ryzen.

Project Hydra разработан исключительно для процессоров AMD Zen 3 и Zen 3+. К ним относятся линейка Ryzen 5000 (G) мобильная в том числе, а также грядущие Ryzen Threadripper, Ryzen Threadripper Pro и мобильные процессоры, которые являются частью линейки Cezanne и грядущей Rembrandt.

Утилита имеет понятный интерфейс, содержит расширенные настройки профилей (до 9 профилей), предустановленные настройки. Кроме того, Project Hydra оснащена встроенными настройками для игр и AVX2. Софт отслеживает состояние процессоров в реальном времени.

Альфа-релиз Project Hydra состоится в конце июля.
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