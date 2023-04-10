Представлены первые рендеры iPhone 15 Pro

Благодаря ранее слитым изображениям дизайна корпуса грядущего флагмана, мы получили примерное понимание того, как будет выглядеть смартфон iPhone 15 Pro, а теперь инсайдеры поделились целым набором изображений, которые раскрывают дополнительные особенности устройства. И хотя большая часть корпуса остаётся без изменений по сравнению с iPhone 14 Pro, есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Например, новые рендеры iPhone 15 Pro, представленные изданием 9to5Mac, показывают, что в этом году Apple планирует перейти на титан, а весь корпус будет иметь закругленные углы для более удобного удержания устройства одной рукой. Также рендеры показывают, что на задней панели будет огромная камера, которая уже в прошлом году выглядела слишком громоздкой.

Также боковые рамки выглядят очень тонкими — если верить слухам, производитель существенно уменьшит толщину рамок вокруг дисплея. Изменение системы камеры на задней панели указывает на то, что Apple может использовать новый основной сенсор на задней панели, что позволит получать больше света и создавать более детальное изображение. И, безусловно, новый флагманский смартфон получит новый разъём для подключения кабеля, что было вполне ожидаемо. Нельзя сказать, что это какое-то невероятное изменение на самом деле, потому что рынок уже давно пользуется USB Type-C, но для компании Apple это огромный шаг в сторону пользователя. Остаётся лишь надеяться, что цена будет не слишком высокой.