Представлены ранние прогнозы по стартовым сборам в Северной Америке фильма "Человек-паук: Вдали от дома". Как полагает портал Boxoffice Pro, по итогам премьерных выходных картина может заработать 90-120 миллионов долларов. Таким образом, сиквел стартует примерно на уровне первого фильма, собравшего 117 миллионов долларов в первый уик-энд.

Естественно, ближе к премьере прогнозы могут быть скорректированы в строну увеличения. В качестве вспомогательных факторов указываются успех фильмов "Мстители 3: Война бесконечности" и "Мстители 4: Финал", в сюжетных линиях которых Человеку-пауку была отведена особая роль. Естественно, свою роль сыграет и присутствие в "Человеке-пауке" популярных персонажей из киновселенной Marvel.

Также отмечается востребованность выпущенных ранее рекламных трейлеров картины и большое количество обсуждений в социальных сетях, имеющих отношение к самому герою и фильму. Так, второй трейлер оказался самым просматриваемым в истории студии Sony Pictures.