Предварительный обзор Acer Aspire Z 24. Стильный моноблок

2018-09-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Acer Aspire Z 24; [115]
Года два назад тема моноблоков очень активно продвигалась — производители заметили интерес пользователей к данному типу компьютеров и выпускали массу вариантов. Сейчас на рынке есть несколько интересных моделей, но большая их часть не интересна вообще никому, так как слишком дорого. Обычному пользователю дешевле купить ноутбук или собрать обычный компьютер, а для профессиональной работы такие машины тем более не подходят. Теперь в продажу вышел Acer Aspire Z 24 и вроде как интересная штука получилась. Конечно, это далеко не для каждого выбор, так как производитель хотел создать интересный продукт, со стильным корпусом и массой возможностей. Сегодня мы посмотрим на то, получилось ли у Acer реализовать свою идею, но уже сейчас можно утверждать, что попытка неплохая. Конкуренты сейчас отдыхают на старом железе, значит можно выстрелить со своей новинкой.

Характеристики

Хотя в названии устройства и указана цифра 24, на деле вы получаете диагональ в 23,8 дюйма. Этого предостаточно для комфортной работы с документами, просмотра фильмов или видео, общения в социальных сетях и так далее. Даже для игровых задач диагональ подходит, хотя хотелось бы уже 27 дюймов. Матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и разрешением 1920 на 1080 точек, то есть в этом плане ничего нового заметить не удалось. Вполне неплохой дисплей с хорошими углами обзора, стандартной цветопередачей и всем в этом духе. Собственно, никто и не ожидал какого-либо прорыва, ведь это продукт от силы среднего класса.

Теперь о железе. Внутри у нас установлен процессор от компании Intel восьмого поколения. К сожалению, разработчик пока что не уточняет модель самого процессора, так что говорить о производительности мы не можем, как бы не хотели. Даже на официальном сайте обнаружить информации о камне не удалось. Зато мы нашли данные о графической подсистеме — это NVIDIA GeForce MX150. То есть, встроенная графика здесь тоже имеется, но есть и дискретная. На данной видеокарте, в теории, можно поиграть даже в какие-то игры уровня Dota 2, хотя если вы хотите именно играть, то лучше посмотреть в сторону чего-либо иного. Про оперативную память устройства ничего сказано не было, зато производитель уточнил, что использует память Intel Optane на 32 гигабайта. Этого крайне мало и вам придется покупать внешний накопитель, без сомнения.

Дизайн

В плане внешнего вида все довольно классно — на фронтальной панели у нас серебристые рамки, они весьма компактные и выглядят круто. Сверху над дисплеем имеется камера, снизу установлена толстая планка черного пластика с логотипом компании. Ножка и подставка выполнены в монолитном стиле, здесь нет ничего лишнего. Входит ножка в корпус монитора со специальным креплением, позволяющим менять угол наклона дисплея, а вот высоту менять уже нельзя. Подставка имеет V-образную форму, из-за чего компьютер получился весьма устойчивым, хотя на столе занимает минимум места. Да и серебристые элементы выглядят довольно органично и дорого.

Итог

Теперь о стоимости продукта — производитель планирует отдавать гаджет за 900 долларов в США, тогда как для России эта стоимость составит 1100-1200 долларов. Дальше переводим в рубли и получаем стоимость крутого компьютера с монитором большей диагонали. Да, этот моноблок тихо работает, у него есть сенсорный дисплей, которым неудобно пользоваться, и парочка мелких бонусов. Стоит ли это 900 долларов? Вероятно, да. Вот только я не знаю пользователя, который бы этот продукт купил — дорого, стильно, но без особой производительности.

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