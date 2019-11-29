Предварительный обзор Acer Predator Thronos. Трон за 2,5 миллиона рублей

Дизайн

Давайте поговорим о довольно интересном устройстве, которое, как нам кажется, никто из наших читателей себе никогда не купит. Дело в том, что кресло для геймера стоит очень дорого и таким устройством обзавестись смогут лишь единицы по всему миру. Однако это не делает кресло менее интересным или увлекательным — все же таких устройств на рынке просто нет.

Довольно трудно описывать дизайн устройства, ведь на рынке просто нет аналогов и мы не совсем понимаем, с чего же нужно начинать. Однако давайте начнем с основания — чтобы игровой трон не падал при длительном и активном использовании в основании лежит просто громадная платформа, которая весит много и при этом занимает достаточно много пространства. Благодаря этому кресло не заваливается назад даже при активном воздействии на кресло, что крайне важно. Далее, к основанию присоединяется само кресло, которое вмонтировано в большую широкую тумбу. Это тоже важный момент, так как кресло само по себе большое, плюс оно вмонтировано в большую тумбу, чтобы не двигаться во время вашей игры. От спинки кресла и основания отходит большая дуга, которая переходит на переднюю сторону и является платформой для установки мониторов. О ней стоит поговорить более подробно, так как она здесь очень важна.

Особенности

Важнейшая особенность Acer Predator Thronos в том, что вы можете сесть в кресло и оказаться, фактически, в кресле космического корабля. Платформа перед лицом пользователя поддерживает установку до трех мониторов, так что вы можете поставить сюда те мониторы, которые вам подходят по качеству, после чего сесть в кресло и погрузиться в мир игр. Дуга достаточно прочная и крепкая, так что она не будет шататься во время игры или установки мониторов, что говорит о высоком качестве продукции. Да и под клавиатуру с мышкой здесь тоже имеется специальная подставка, которую можно отодвигать, чтобы вы получали больше комфорта при посадке в кресло. Дизайн данного продукта очень интересен, здесь масса элементов подсветки и прочих приятных мелочей, что позволяет не просто играть в игры и наслаждаться этим, но и получать массу удовольствия от процесса созерцания Acer Predator Thronos.

Итог

Довольно интересной фишкой продукта можно назвать функцию включения «нулевой гравитации» под названием Zero-G. Она позволяет отклонить кресло на 140 градусов вместе с мониторами, клавиатурой и мышкой, плюс подставка под ноги выдвигается. Пользователь оказывается практически в лежачем положении и игры в таком формате воспринимаются совершенно иначе, особенно если играть в космические симуляторы или любые гонки. Также стоит отметить, что у кресла реализована система подсветки, которая синхронизируется с компьютером и выдает различные эффекты вроде вспышек или взрывов. Конечно, работает это не во всех проектах, но в ААА-играх эффект погружения действительно максимальный. Это делает кресло не просто красивой игрушкой, а действительно уникальным элементом для погружения в мир видеоигр. Ничего подобного вы нигде больше не получите.

Естественно, это продукт не для широкой аудитории и мы уверены, что на территорию нашей страны привезли не очень много экземпляров, которые можно будет действительно купить для личного пользования. Более того, нужно понимать, что стоимость данного кресла составляет два с половиной миллиона рублей, то есть практически стоимость квартиры где-то за пределами столицы. Это явно маркетинговый ход или устройство для выставок, чтобы демонстрировать возможности компании и привлекать к себе больше внимания.