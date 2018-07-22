Предварительный обзор Blackmagic eGPU. Разгоняем Mac-и

2018-07-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Blackmagic eGPU; [103]
У компьютеров Apple достаточно производительности, чтобы работать с фото или монтировать видео в высоком разрешении. Однако, для 4К видео или работы с RAW-видео нужно куда больше мощности. Топовый iMac Pro конечно с данной задачей справляется, но и стоит такая штука в максимальной комплектации 12 тысяч долларов. Это как квартира в регионах. Так что разработчик камер и оборудования для съемки фильмов Blackmagic решили, что нужно выпустить портативную видеокарту, которая будет ускорять процесс обработки видео. Новинку назвали Blackmagic eGPU, она будет идеальным решением для ноутбуков, у которых своя видеокарта слабенькая, либо же ее вовсе нет, только встроенная в процессор. Продукт получился весьма интересным, так что мы решили вам о нем рассказать более подробно. Есть мнение, что таких продуктов вскоре будет гораздо больше, а пока что давайте обсудим эту модель и ее возможности.

Характеристики

За основу производительности данной внешней видеокарты взята карта AMD Radeon Pro 580 на 2304 потоковых процессора. Нельзя сказать, что это прямо лучшая видеокарта на рынке, но у нее частота графического ядра составляет 1200 МГц, что позволяет существенно повысить производительность вашего компьютера. Это идеальное решение для ноутбуков, у которых дискретная графика либо вовсе отсутствует, либо представлена довольно простенькой моделью. Здесь 8 гигабайт встроенной видеопамяти GDDR5 и шина на 256 бит. Получается весьма производительный ускоритель, который шикарно справляется с поставленными задачами. Пока что реальных тестов еще никто провести не смог, но аналитики говорят о весьма приличных показателях. Вместе с данным устройством вы получаете настоящую рабочую станцию или игровой компьютер. Да-да, видеокарты же для игр тоже подходят.

Дизайн корпуса

Внешний вид устройства довольно трудно описать, так как ничего подобного ранее никто не выпускал. Основа корпуса выполнена в форме вытянутого вверх прямоугольника с равными сторонами. Корпус окрасили в серебристый цвет, выглядит достаточно привлекательно, на верхней грани у нас имеется декоративный радиатор. Снизу же имеется подставка неправильной формы, которая «отрывает» устройство от стола. Это позволяет неплохо продувать видеокарту внутри корпуса, чтобы та не перегревалась и не теряла производительность во время полной нагрузки.

Особенности

Стоит отметить, что продукт оборудован встроенным блоком питания. Это значит, что у вас на столе не будет болтаться здоровенная батареи тьма кабелей. Вы просто ставите устройство на стол, подключаете к питанию и все, можно подключать сам компьютер или ноутбук. Для подключения периферии используется интерфейс Thunderbolt 3 с коннектором USB Type-C. Помимо этого, есть четыре порта USB 3.0 и HDMI-выход. Вы можете подключить продукт к питанию, после чего соединить устройство с монитором и ноутбуком. Получается полночная рабочая станция на все случаи жизни.

Итог

Стоимость такой станции составляет 700 долларов. Это заметно дороже самой видеокарты, практически в два раза, зато вы получаете помимо этого еще и корпус, порты, блок питания и систему охлаждения. Да и драйвера для поддержки яблочных устройств тоже являются неплохим преимуществом. За свои деньги это шикарное решение для тех, кто работает на ноутбуке и много ездит по миру или по городу на работу, но дома нужна большая мощность в работе. Вот для этих пользователей новинка станет настоящим подарком. Остальным же советую за аналогичные деньги прикупить себе более мощный ноутбук или даже компьютер.


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