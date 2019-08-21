Предварительный обзор HP Pavilion Gaming Desktop. Мощный игровой ПК

2019-08-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - HP Pavilion Gaming Desktop; [64]
Крупные производители уже достаточно давно выпускают на рынок готовые персональные компьютеры, так как это шикарная возможность не переживать о сборке и сразу играть после того, как открыли коробку. Сегодня мы поговорим о достаточно интересном устройстве, которое отлично справляется с запуском игр и даже выглядит привлекательно.

Характеристики

За основу производительности HP Pavilion Gaming Desktop взят достаточно мощный процессор Intel Core i7-9700 девятого поколения. У этого процессора предостаточно производительности, чтобы запускать современные игры, приложения и прочий контент. И, что самое главное, процессор достаточно мощный, чтобы раскрыть производительность вашей видеокарты в этой системе. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 гигабайтами встроенной видеопамяти и достаточно высокими тактовыми частотами графического процессора. То есть, связка из процессора и видеокарты действительно работает — мощности хватает, чтобы играть в FullHD в любые современные игры на довольно высоком и стабильном уровне FPS. Большинству геймеров этого будет за глаза, так как не все сейчас покупают 4К-мониторы, это довольно дорогое удовольствие. На этом характеристики не заканчиваются.

Поддерживать производительность системы будет оперативная память на 16 гигабайт формата DDR4-2666. Этого предостаточно, чтобы играть в любимые современные игры и не думать о проблемах с падающими частотами или какими-то лагами. Конечно, можно поставить больше оперативной памяти, но в играх, а речь идет про игровой компьютер, вы эту память все равно использовать не будете — современные игры столько не используют. Встроенная память для хранения личного контента представлена двумя накопителями. Один — HDD на 2 терабайта со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту, а второй — PCIe NVMe M.2 на 256 гигабайт. Первый накопитель нужен для хранения фильмов и тяжелого контента, второй используется для системы и игр, которым нужна быстрая загрузка текстур. В целом, к характеристикам компьютера нет никаких вопросов — сделано очень даже достойно.

Дизайн корпуса

Если к характеристикам данного компьютера вопросов нет, то вот дизайн корпуса и сам корпус вызывает вопросы. Во-первых, на фронтальной стороне мы видим очень красивый черный пластик с текстурой, вот только эта панель сплошная и воздух сквозь нее банально не проходит. Это проблема при продуве корпуса — если воздуха мало, то внутри будет постепенно нагнетаться температура. Да, там есть сверху небольшая перфорация толщиной в сантиметр, но этого явно будет мало. Все остальные панели тоже черные, сплошные, без вставок из стекла и прочих деталей. Сегодня геймеры привыкли к красивым корпусам со вставками из стекла с краской подсветкой, а здесь получается банальный гроб черного цвета. Вероятно, это фирменный стиль компании, но выглядит достаточно грустно. Хотелось бы больше декоративных элементов или хотя бы продуманную систему продува воздухом.

Итог

Компьютер HP Pavilion Gaming Desktop выглядит достаточно привлекательно и стильно, но у него есть ряд недостатков. То есть, это не идеальное решение для всех и каждого и собранный своими руками компьютер все еще более предпочтительней. Вот только не каждый умеет собирать компьютер своими руками и если вы хотите просто купить компьютер и поставить его на стол, то это — шикарный выбор. Стильный дизайн, производительная начинка и весьма достойные характеристики позволят вам наслаждаться игроками без мороки с комплектующими.

Комментарии и отзывы HP Pavilion Gaming Desktop
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