Предварительный обзор Slimbook Curve. Моноблок на Linux

Моноблоки не пользуются особой популярностью на рынке, даже при учете того, что финансовые аналитики постоянно говорят о смерти настольных ПК в привычном понимании этого понятия. Дело в том, что пользователям такое приобретение обычно не нужно — моноблок всегда стоит дороже потенциального конкурента в обычном виде, у него нет возможность кастомизации и улучшения в будущем. Вы покупаете компьютер в компактном виде, который занимает минимум места на рабочем столе, но на этом все и заканчивается. Новинка Slimbook Curve немного выделяется на фоне конкурентов за счет предустановленной ОС Linux, которая нравится многим пользователям. Однако, назвать новинку прорывом на рынке персональных компьютеров я не могу. Сегодня мы посмотрим на стоимость и возможности этого продукта, чтобы вы понимали стоит ли устройство ваших денег или нет. Думаю, это интересный вариант, который разбавит общую серую массу.

Характеристики

Про высокую производительность можете смело забыть, ее здесь нет даже в помине. За основу компьютера можно взять процессоры поколения Intel Kaby Lake — Core i5-7200U или Core i7-7500U. Не сказать, что это самые крутые модели в данной линейке процессоров, плюс в сравнении с современными процессорами восьмого поколения они проигрывают по массе параметров. За графику отвечает интегрированная карта Intel HD Graphics 620, она подойдет для просмотра фильмов и для вывода изображения на экран, но на игры я бы не рассчитывал. Да, на Linux есть игры и в них иногда хочется поиграть, но не на встроенной графике. Поддерживать производительность этой всей красоты будет оперативная память на 8 гигабайт в базовой комплектации, в максимальной версии нам обещают 16 гигабайт. Этого вполне хватит для комфортной работы с системой и приложениями.

Далее, система может похвастаться твердотельным накопителем формата M.2 с объемом от 120 гигабайт до 1 терабайта. Собственно, минимальный объем кажется самым оптимальным — ставите систему и основные программы сюда, остальное на HDD. Не вижу смысла в такой компьютер пихать SSD на 1 терабайт, слишком дорого. Встроенная память дополнена накопителем HDD до 2 терабайт, здесь тоже дают возможность выбора. Дисплей имеет диагональ 24 дюйма, для работы вполне достаточно, а разрешение составляет 1920 на 1080 точек. Далеко не предел мечтаний, но вполне уместное разрешение на сегодняшний день.

Дизайн корпуса

Производитель решил пойти по проверенному пути и показал весьма интересный внешний вид устройства. Здесь изогнутый экран, который выглядит очень современно, пусть в плане удобства это не очень хорошее решение, плюс ножка имеет V-образную форму и занимает минимум места на столе. На лицевой стороне имеются минимальные рамки справа, слева и сверху, снизу присутствует логотип компании. В принципе, дизайн продукта мне понравился, в нем нет ничего особенного, но таким компьютером было бы удобно пользоваться. Плюс, он солидно выглядит на рабочем столе, это без вопросов.

Итог

Теперь о стоимости данного продукта. Напомню, он работает на Linux и вы можете выбрать один из вариантов на данном ядре. Стоимость компьютера составляет 850 евро, это достаточно дорогое удовольствие, которое не совсем адекватно сравнивать в любым другим компьютером. Во-первых, не совсем понятно за какую именно комплектацию выставлен ценник. Во-вторых, это достаточно дорого для компьютера без дискретной видеокарты и мощного процессора. Получается очень простая и достаточно дорогая система, в которой помимо изогнутого дисплея и ОС больше фишек нет.