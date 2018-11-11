Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+. Китайский игровой ПК

2018-11-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Zhongshan Subor Z+; [67]
Некоторое время назад в сети появилась информация о китайском игровом компьютере, который вроде как должен порадовать компактным корпусом и производительностью. Теперь устройство официально анонсировали — ПК получил название Zhongshan Subor Z+, но удивлять мощностью он вас точно не станет. Разработчики решили сделать свою систему полноценной и максимально компактной, чтобы вы просто достали компьютер из коробки, поставили на стол, подключили монитор с периферией и уже могли играть. В этом плане продукт сильно напоминает консоль и именно с ней разработчики из Китая свое устройство и сравнивают. Здесь, мол, тоже самое, что и на PS4, только в виде полноценного компьютера с массой преимуществ. Сегодня мы детальнее изучим устройство, чтобы вы понимали, насколько это спорное заявление. И, стоит отметить, я не являюсь ярым поклонником консолей, но преимущества PS4 воспринимаю адекватно.

Характеристики

За основу производительности данного игрового компьютера взят гибридный процессор AMD, который компания «красных» разработала специально для таких вот систем. Чип состоит из центрального процессора и графического процессора, которые запаяны вместе на одной планет. У гибрида даже названия пока что нет, его не называют официально, но в синтетических тестах компьютер показал результат на уровне видеокарты RX 480. Не сказать, что это очень крутые возможности, но поиграть в современные игры вы точно сможете. Не на ультра-настройках, конечно же, а на средних или высоких, но такая возможность у вас точно будет. Процессор системы состоит из четырех ядер Zen с тактовой частотой 3,0 гигагерца, данных про разгон нет. Вероятно, в данной системе разгонять процессор никто не даст, так как температуру отводить будет довольно слабая система охлаждения.

За графическую часть отвечает контроллер Vega 24. Аналогичная графика используется в новых ноутбуках от компании Apple, однако там видеокарта задействована для монтажа роликов и работы с графикой, а тут нам предлагают на ней играть в топовые игры. Память, оперативная и видео, представлена накопителем GDDR5 на 8 гигабайт. Это тоже гибридная система, которая сама будет распределять ресурсы компьютера. Хранить данные вы будете на накопителе SSD объемом 128 гигабайт и HDD на 1 терабайт. Получается интересный набор железа, который дает возможность играть, пусть и не в 4К.

Дизайн корпуса

Создатели данного проекта изначально решили, что будут создавать максимально компактное решение. В итоге у них очень даже хорошо получилось — система занимает минимум места на столе, чуть больше, чем любая игровая приставка. На фронтальной панели имеется полоса с подсветкой, там же клавиша включения и порты для подключения периферии. На тыльной стороне у нас еще больше портов, чтобы вы не были ограничены в возможностях подключения мониторов или внешних накопителей. На боковых гранях имеется решетка для доступа воздуха. Выглядит такой компьютер очень привлекательно.

Итог

Единственная проблема новинки в том, что она стоит каких-то слишком больших денег. 720 долларов за игровой компьютер — кажется адекватным ценником, вот только за эти деньги вы сможете играть в FullHD на средних настройках в современные продукты. Для Dota 2, к примеру, и каких-то простеньких игр этой системы будет предостаточно, но для крутых релизов железа просто не хватит. Было бы неплохо посмотреть на аналогичную систему, только с более взрослым процессором и видеокартой. Думаю, за такими компактными компьютерами будущее современной индустрии.


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