Премьера фильма Иди к папочке 2020

Сюжет фильма про слегка странного парня по имени Норвал, который не видел отца 30 лет. Норвал решается приехать к отцу в глухомань и познакомиться с ним по ближе. В результате на месте выясняются некоторые шокирующие подробности о прошлом и настоящем родителя.

Режиссер фильма Ант Тимпсон. В главнях ролях фильма: Элайджа Вуд и Стивен МакХэтти. Также фильме приняли участие: Гарфилд Уилсон, Мадлен Сами, Мартин Донован. Премьера фильма в России назначено на 27 февраля 2020 года. Возрастное ограничение 18+.