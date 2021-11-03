Премьера фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли

Sony Pictures Entertainment выпустила новый трейлер грядущего фильма «Морбиус», основанный на персонаже Marvel Comics Морбиус, живой вампир. Премьера фильма «Морбиус» выйдет на экраны кинотеатров по всему миру в начале следующего года, с 28 января 2022 года. В нем снимутся Джаред Лето, Мэтт Смит, Адрия Арджона, Джаред Харрис, Аль Мадригал и Тайриз Гибсон.

Граница между героем и злодеем будет нарушена. Один из самых ярких и противоречивых персонажей Marvel выходит на большой экран, когда лауреат премии «Оскар» Джаред Лето превращается в загадочного антигероя Майкла Морбиуса. Опасно больной редким заболеванием крови и решивший спасти других, постигших его судьбу, доктор Морбиус делает отчаянную авантюру. Хотя сначала это кажется радикальным успехом, внутри него развязывается тьма. Сможет ли добро победить зло - или Морбиус уступит своим таинственным новым побуждениям?
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