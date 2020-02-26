Премьера фильма Проклятый дом 2

В фильме персонаж по имени Дон Коч, берется самостоятельно восстанавливать недавно приобретенный викторианский особняк и старается все успеть к приезду своей беременной жены. Но у дома свои планы. Его старые стены хранят ужасные тайны прошлого и страшное проклятье, которое не отпустит ни одного человека, перешагнувшего за порог.

Режиссёр фильма Трэвис Стивенс. В фильме снимались: СМ Панк, Триесте Келли Данн, Сара Брукс, Элисса Даулинг, Карен Водич, Трэвис Дельгадо, Маршалл Бин, Эниш Джетмалани, Бишоп Стивенс, Тоня Кэй.

Премьера фильма в России назначен на 27 февраля 2020 года.