Премьера нового фильма ужасов "Черный телефон"

Blumhouse и Universal Pictures выпустили новый трейлер сверхъестественного фильма ужасов «Черный телефон», премьера которого состоится в кинотеатрах по всему миру в начале следующего года с 4 февраля 2022 года. Автор сценария - Дерриксон и К. Роберт Каргилл. Одноименный рассказ Джо Хилла 2004 года. В фильме снимаются Итан Хоук в роли серийного убийцы и Мейсон Темз в роли ребенка, которого он похищает, мальчик может общаться с прошлыми жертвами, чтобы сбежать.

Финни Шоу, застенчивый, но умный 13-летний мальчик, похищен убийцей-садистом и заперт в звуконепроницаемом подвале, где от криков мало толку. Когда отключенный телефон на стене начинает звонить, Финни обнаруживает, что слышит голоса предыдущих жертв убийцы.