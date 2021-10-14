Премьера нового фильма ужасов "Черный телефон"

Blumhouse и Universal Pictures выпустили новый трейлер сверхъестественного фильма ужасов «Черный телефон», премьера которого состоится в кинотеатрах по всему миру в начале следующего года с 4 февраля 2022 года. Автор сценария - Дерриксон и К. Роберт Каргилл. Одноименный рассказ Джо Хилла 2004 года. В фильме снимаются Итан Хоук в роли серийного убийцы и Мейсон Темз в роли ребенка, которого он похищает, мальчик может общаться с прошлыми жертвами, чтобы сбежать.

Финни Шоу, застенчивый, но умный 13-летний мальчик, похищен убийцей-садистом и заперт в звуконепроницаемом подвале, где от криков мало толку. Когда отключенный телефон на стене начинает звонить, Финни обнаруживает, что слышит голоса предыдущих жертв убийцы.
Комментарии и отзывы Фильм ужасов "Черный телефон"
Премьера нового фильма ужасов "Черный телефон"…
Премьера нового фильма ужасов Blumhouse и Universal Pictures выпустили новый трейле…
Премьера нового фильма ужасов "Крик"…
Премьера нового фильма ужасов Премьера нового фильма во франшизе фильмов ужасов «Крик» состоится в начале следующего года и будет досту…
Американский кинотеатр продаёт билеты за криптовалюту…
Американский кинотеатр продаёт билеты за криптовалютуВам не придется придерживаться исключительно биткоинов, если вы полны решимости оплачивать билет в кино к…
Новый трейлер Resident Evil: Welcome To Raccoon City…
Новый трейлер Resident Evil: Welcome To Raccoon CitySony Pictures Entertainment выпустила первый тр…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor