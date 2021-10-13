Премьера нового фильма ужасов "Крик"

Премьера нового фильма во франшизе фильмов ужасов «Крик» состоится в начале следующего года и будет доступна для просмотра на экранах кинотеатров по всему миру с 14 января 2022 года. «Крик» представляет собой перезагрузку оригинальной серии фильмов ужасов и прямое продолжение «Крика 4», а также возвращение к фильму «Крик». оригинальные актеры Нив Кэмпбелл , Дэвид Аркетт и Кортни Кокс вместе с новым актерским составом для охоты за убийцей. Посмотрите трейлер , чтобы узнать больше о том, чего можно ожидать от сюжетной линии нового фильма «Крик».

Спустя двадцать пять лет после серии жестоких убийств, потрясшей тихий городок Вудсборо, новый убийца надел маску Ghostface и начал нападать на группу подростков, чтобы воскресить секреты из смертоносного прошлого города. Нив Кэмпбелл («Сидни Прескотт»), Кортни Кокс («Гейл Уэзерс») и Дэвид Аркетт («Дьюи Райли») возвращаются к своим культовым ролям в «Крике» вместе с Мелиссой Баррера, Кайл Галлнер, Мейсон Гудинг, Майки Мэдисон, Дилан Миннетт, Дженна. Ортега, Джек Куэйд, Марли Шелтон, Жасмин Савой Браун и Соня Аммар