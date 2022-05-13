Премьера нового сериала Resident Evil состоится 14 июля 2022 года

Netflix выпустил новый тизер-трейлер своего предстоящего телесериала Resident Evil, премьера которого состоится через несколько месяцев, 14 июля 2022 года. Resident Evil — предстоящий телесериал в жанре экшн-хоррор, основанный на одноименной серии видеоигр от Capcom с Лэнсом Реддиком, Эллой Балинской, Тамарой Смарт, Сиеной Агудонг, Аделиной Рудольф и Паолой Нуньес в главных ролях.

2036 год — 14 лет после того, как смертельный вирус вызвал глобальный апокалипсис. Джейд Вескер борется за выживание в мире, наводненном кровожадными зараженными и безумными существами. В этой абсолютной бойне Джейд преследует ее прошлое в Нью-Раккун-Сити, пугающие связи ее отца с корпорацией «Амбрелла», но в основном то, что случилось с ее сестрой Билли. В мирном Новом Раккун-Сити никогда не происходит ничего интересного. Легендарная франшиза Resident Evil перенесет битву за выживание на Netflix 14 июля