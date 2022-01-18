Премьера сериала Marvel Moon Knight состоится 30 марта на Disney+

Marvel выпустила новый трейлер грядущего нового оригинального сериала с Оскаром Айзеком в главной роли в роли Лунного рыцаря. Премьера мини-сериала состоится на потоковом сервисе Disney+ с 30 марта 2022 года, он будет состоять из 6 эпизодов и является частью 4-й фазы Кинематографической вселенной Marvel (MCU). Сериал Marvel Moon Knight был создан Джереми Слейтером, в нем также играет Итан Хоук.

Оскар Исаак играет Марка Спектора, наемника, страдающего диссоциативным расстройством личности, который втягивается в смертельную тайну, связанную с египетскими богами с его многочисленными личностями, такими как Стивен Грант и становится проводником для египетского бога луны Хонсю. Лунный рыцарь — вымышленный супергерой, появляющийся в американских комиксах, издаваемых Marvel Comics. Созданный писателем Дугом Мёнчем и художником Доном Перлином, персонаж впервые появился в Werewolf by Night # 32 (август 1975 г.). Лунный Рыцарь не обладает сверхъестественными способностями, кроме случайных видений мистического озарения. Он полагается на спортивные способности, интеллект, передовые технологии и профессиональные боевые навыки. Какое-то время в комиксах сила и устойчивость Лунного рыцаря к травмам могли достигать сверхчеловеческого уровня в зависимости от фаз луны, но позже эта способность исчезла.
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