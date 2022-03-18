Премьера сериала Resident Evil состоится 14 июля на Netflix

Netflix выпустил тизер нового сериала Resident Evil, премьера которого состоится на потоковом сервисе в июле 2022 года. Netflix подтвердил, что сериал будет транслироваться в двух временных рамках, одна из которых будет рассказывать о Джейд и Билли Вескер, двух подростках печально известной семьи Вескеров, переехавших в Нью-Ракун-Сити. Во втором случае действие происходит через 16 лет, когда дуэт пытается выжить на земле, опустошенной Т-вирусом.

Netflix подтвердил, что первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, в которых Лэнс Реддик сыграет Альберта Вескера, а также Паола Нуньес, Сиена Агудонг, Тамара Смарт, Элла Балинска и Аделина Рудольф. К сожалению, еще не выпущен трейлер нового телесериала Resident Evil, но Netflix выпустил некоторые иллюстрации, чтобы подогреть ваш интерес к грядущему сериалу, основанному на культовой видеоигре.