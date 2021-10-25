Премьера триллера "Скорая помощь" от Майкла Бэя

"Скорая помощь", новый триллер об ограблении банка от режиссера Майкла Бэя, будет показан в кинотеатрах по всему миру в следующем году 19 февраля 2022 года. В главных ролях «Скорая помощь» - Джейк Джилленхол , Яхья Абдул-Матин II и Эйса Гонсалес, сюжетная линия основана на оригинальном сюжете и сценарии для датского фильма 2005 года «Скорая помощь» Лаурица Мунк-Петерсена и Ларса Андреаса Педерсена. « За один день на улицах Лос-Анджелеса три жизни навсегда изменятся”.

В этом головокружительном триллере от режиссера-продюсера Майкла Бэя ветеран Уилл Шарп, отчаянно нуждающийся в деньгах для покрытия медицинских счетов своей жены, просит помощи у своего друга. Харизматичный профессиональный преступник, Дэнни вместо этого предлагает ему самое крупное ограбление банка в истории Лос-Анджелеса на 32 миллиона долларов. Поскольку на кону жизнь жены, Уилл не может сказать «нет».