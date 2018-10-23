Премьеру “Чудо-женщина 1984” перенесли на на полгода

На своей странице в Twitter исполнительница главной роли в фильме “Чудо-женщина 1984” Галь Гадот сообщила, что кинокомпания Warner Bros. перенесла премьеру картины на семь месяцев.

Теперь выход картины на большие экраны состоится 5 июня 2020 года, Изначально выпуск планировался на октябрь 2019 года. Причина переноса пока что не называется .

Первая часть фильма о “Чудо-женщине” вышел на российские экраны 1 июня 2017 года. Бюджет фильма составил 149 миллионов долларов. в общем картина заработала свыше 821 миллиона долларов.