Прикроватный светильник Mijia Bedside Lamp 2 от Xiaomi

Умный дом экосистемы продолжает расти Xiaomi, компания представила новую версию прикроватной лампы Xiaomi Mijia Bedside Lamp 2.

Новинка сохранила строгий дизайн первого варианта, но с более обтекаемым и компактным корпусом. Лампа имеет более равномерное свечение, максимальная яркость составляет 400 кд/кв.м, минимальная — всего 2 кд/кв.м. Есть поддержка сетевого подключения. Задавать время включения и отключения, менять цвет свечения можно как со смартфона так и через голосовой помощник.

Более того, благодаря поддержке домашнего комплекта Apple, новая Xiaomi Mijia Bedside Lamp 2 сможет наслаждаться управлением через iPhone, iPad и Poppy. Новинка уже доступна в официальном магазине Xiaomi за $24,5.