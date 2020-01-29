Приложение Color Portfolio и устройство ColorReader для выбора цвета красок

2020-01-29, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Benjamin Moore; [100]
Производитель красок Benjamin Moore выпустил новое приложение Color Portfolio и устройство ColorReader для выбора цвета с помощью дополненной реальности.

Устройство ColorReader предназначено для сканирования цвета на плоской поверхности. После выбора нужного оттенка приложение отображает три наиболее близких цвета среди красок производителя.

В приложении пользователи смогут посмотреть, как тот или иной цвет, сохранить подборки и мгновенно обменяться изображениями. Приложение Color Portfolio уже доступно для бесплатного скачивания на устройства с iOS и Android. Устройство ColorReader доступен в двух вариантах: стандартном за 99 долларов и профессиональном за 249 долларов.

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