Приложение Color Portfolio и устройство ColorReader для выбора цвета красок

Производитель красок Benjamin Moore выпустил новое приложение Color Portfolio и устройство ColorReader для выбора цвета с помощью дополненной реальности.

Устройство ColorReader предназначено для сканирования цвета на плоской поверхности. После выбора нужного оттенка приложение отображает три наиболее близких цвета среди красок производителя.

В приложении пользователи смогут посмотреть, как тот или иной цвет, сохранить подборки и мгновенно обменяться изображениями. Приложение Color Portfolio уже доступно для бесплатного скачивания на устройства с iOS и Android. Устройство ColorReader доступен в двух вариантах: стандартном за 99 долларов и профессиональном за 249 долларов.