Присоединяйтесь к темной стороне с этой мебелью Star Wars

На рынке никогда не было недостатка в официально лицензированной мебели Star Wars, однако большинство произведений предназначено для детских комнат. Но все изменилось, когда дизайнер Кеннет Кобонпуэ выпустил свою собственную коллекцию мебели высшего класса Star Wars. Если вы думаете, что эта коллекция немного сильно смещена в Темную сторону, вы не ошибаетесь.

Она включает в себя стулья, торцевые столики, «качающийся стул» вуки. А также выдающийся металлический светильник с порошковым покрытием и тематическую люстру двух размеров.

Все произведения стоят не дешево, кресло TIE Fighter обойдется в $ 2700, стул Вейдер Шлем $ 4320, кресло Сидиуса $ 2525, столы TIE Fighter стоят $ 655, Chewie Rocking Stools $ 1345, лампа от $1800 в зависимости от размера.