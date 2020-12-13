Процессор 2006 года Intel Celeron D 347 разогнан до частоты 8,36 ГГц

Китайский оверклокер "IVANQU0208" смог разогнать 14 летний процессор Intel Celeron D 347 до рекордной частоты 8,36 ГГц. В качестве охлаждения оверклокер использовал жидкий азот.

Процессор Intel Celeron D 347 имеет базовую тактовую частоту 3,06 ГГц, всего одно ядра на сокете LGA775. В свое время, а это 2006 год, камень считался одним из лучших игровых процессоров на рынке.

Тестовый стенд включает сам процессор, материнскую плату ASUS P5E64 WS Professional, 2 ГБ памяти DDR3 и ОС Windows XP.

Оверклокеры разгоняют старые процессоры ради спортивного интереса. Не мало энтузиастов до сих пор ищут процессор AMD FX 8350, который славится разгонным потенциалом и может разгоняться до 8,6 ГГц и выше, естественно на жидком азоте.
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Процессор 2006 года Intel Celeron D 347 разогнан до частоты 8,36 ГГц

Китайский оверклокер "IVANQU0208" смог разогнать 14 летний процессор Intel Celeron D 347 до рекордной час...
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