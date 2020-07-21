Процессор AMD Ryzen 7 4700G разогнали до 4,96 ГГц

Процессор AMD Ryzen 7 4700G продемонстрировал разгонные возможности. Процессор был разогнан до 5 ГГц без использования жидкого азота. Оверклокер "ITCooker" смог достигнуть таких результатов.

Разгон был достигнут на материнской плате Gigabyte B550 AORUS Master. Охлаждался процессор водяным охлаждением с 360 мм радиатором. Радиатор без вентиляторов был погружен в ведро со льдом. Помимо разгона процессора до 5 ГГц, оверклокер смог разогнать и оперативную память до 5400 МГц. В разгоне были использованы модули памяти Crucial Ballistix Gaming, которая завелась на материнской плате B550 чипсета без проблем.

Ожидается, что линейка процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir будет официально представлена в этом месяце.