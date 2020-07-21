Процессор AMD Ryzen 7 4700G разогнали до 4,96 ГГц

Процессор AMD Ryzen 7 4700G продемонстрировал разгонные возможности. Процессор был разогнан до 5 ГГц без использования жидкого азота. Оверклокер "ITCooker" смог достигнуть таких результатов.

Разгон был достигнут на материнской плате Gigabyte B550 AORUS Master. Охлаждался процессор водяным охлаждением с 360 мм радиатором. Радиатор без вентиляторов был погружен в ведро со льдом. Помимо разгона процессора до 5 ГГц, оверклокер смог разогнать и оперативную память до 5400 МГц. В разгоне были использованы модули памяти Crucial Ballistix Gaming, которая завелась на материнской плате B550 чипсета без проблем.

Ожидается, что линейка процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir будет официально представлена в этом месяце.
Комментарии и отзывы AMD Ryzen 7 4700G
Обзоры:
Новости:
Процессор AMD Ryzen 7 4700G разогнали до 4,96 ГГц

Процессор AMD Ryzen 7 4700G продемонстрировал разгонные возможности. Процессор был разогнан до 5 ГГц без ...
Обзор GRAVITERO 4G. Двухканальный видеорегистратор с дистанционным мониторингомОбзор GRAVITERO 4G. Двухканальный видеорегистратор с дистанционным мониторингом
Обзор AOC CQ32G1. Игровой 32-дюймовый мониторОбзор AOC CQ32G1. Игровой 32-дюймовый монитор
Лучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D KitЛучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D Kit
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS NeoПредварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo
Обзор Ajax. Беспроводная система безопасностиОбзор Ajax. Беспроводная система безопасности
Смартфон Google Pixel 4a задержится до и...
Смартфон Google Pixel 4a задержится до иСетевые источники поделились подробностями о дате выхода смартфона Google Pixel 4a, который станет доступ...
Смартфон Xiaomi Mi 10 получил Android 11...
Смартфон Xiaomi Mi 10 получил Android 11Китайские источники сообщили о выходе прошивки MIUI для Xiaomi Mi 10, основанной на Android 11 Beta 1. Пр...
Монитор Acer XB273U GX имеет частоту обн...
Монитор Acer XB273U GX имеет частоту обнКомпания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов Predator моделью XB273U GX, которая получила 27-дюй...
Panasonic представила новый планшет Toug...
Panasonic представила новый планшет TougPanasonic обновил серию защищенных планшетов Toughbook и представила новинку под названием Toughbook A3. ...
Представлена материнская плата линейки P...
Представлена материнская плата линейки PМатеринская плата ASUS Prime Z490M-Plus представлена в Micro-ATX исполнении. Стандартные функции и возмож...
NVIDIA приобретает разработчика программ...
NVIDIA приобретает разработчика программNVIDIA приобретает первоклассное программное обеспечение Cumulus. С помощью Cumulus NVIDIA может внедрять...
Выбираем лучший чехол для Huawei Mate 30...
Выбираем лучший чехол для Huawei Mate 30Подобрать чехол для Huaw...
Redmi 8 получит Android 10...
Redmi 8 получит Android 10В последнее время многие крупные производители смартфонов стали активно обновлять операционные системы св...
YouTube Music полностью заменит сервис G...
YouTube Music полностью заменит сервис GКомпания Google уже давно работает над сервисом YouTube Music, совершенствуя его. Google представила новы...
CS: GO устанавливает очередной рекорд он...
CS: GO устанавливает очередной рекорд онCS: GO с 2012 года остается одной из самых популярнейших шутеров. Первый рекорд онлайна был зафиксирован ...
Характеристики бюджетного Redmi 9A слили...
Характеристики бюджетного Redmi 9A слилиСетевые источники опубликовали характеристики смартфона Redmi 9A, которые, как утверждается, были слиты с...
Ищем чехол для Samsung Galaxy Note 10...
Ищем чехол для Samsung Galaxy Note 10Если вы следите за рынком смартфонов, то заметили тенденцию повышения стоимости гаджетов. Некоторые флагм...
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Обзор Desperados III. Лучшая тактическая игра в реальном времени 2020 годаОбзор Desperados III. Лучшая тактическая игра в реальном времени 2020 года
Обзор Kingston SDCG3. Карты памяти Kingston Canvas Go! Plus с пожизненной гарантиейОбзор Kingston SDCG3. Карты памяти Kingston Canvas Go! Plus с пожизненной гарантией
Обзор Prestigio RoadRunner 425. Видеорегистратор с защитой от перегреваОбзор Prestigio RoadRunner 425. Видеорегистратор с защитой от перегрева
Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor