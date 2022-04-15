Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D разогнан до 4,9 ГГц

Материнская плата MSI X570 GODLIKE обеспечила разгон процессора AMD Ryzen 7 5800X3D почти до 4,9 ГГц.

Для достижения колоссального разгона напряжение было установлено на уровне 1,256 В для процессора AMD Ryzen 7 5800X3D, что ниже 1,35 В для самого чипа. Это было достигнуто в последней версии BIOS 1.G5T2 (AGESA 1.2.0.6 Patch C). Использовалась эталонная частота 106,99 МГц со стандартным множителем 45,5x. Следует отметить, что AMD Ryzen 7 5800X3D очень сильно нагревается при разгоне. Несмотря на использование системы жидкостного охлаждения, процессор достиг пиковой температуры более 90°C. Благодаря разгону процессор получает дополнительный прирост производительности на 12-15%.
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