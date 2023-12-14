Процессоры Intel Meteor Lake Core Ultra неожиданно слили в сеть

Сегодня появилась достаточно интересная информация — дело в том, что компания Microsoft опубликовала список нескольких предстоящих процессоров Intel для сборок Windows 11 22H2 и 23H2, включая серии Meteor Lake Core Ultra и Raptor Lake Refresh. Список Microsoft включает несколько процессоров Intel, которые успешно прошли программу совместимости аппаратного обеспечения для работы с операционными системами Windows. Но самое удивительное в том, что в списке есть несколько ещё не выпущенных процессоров Intel, которые должны официально представить только завтра вечером. Упоминание Microsoft о вышеуказанных моделях Intel не только подтверждает их скорый релиз на рынке, но и показывает, что компания готовится к предстоящим релизам, проверяя совместимость новых чипов со своими свежими сборками операционной системы.

Это вполне логично, так как компания Intel не может выпустить в продажу новые процессоры, при этом не проверив производительность и совместимость новой платформы с операционной системой, которая занимает почти весь рынок персональных ПК. Также стоит отметить, что почти все крупные производители ноутбуков (Dell, Alienware, Samsung, Lenovo, Acer, HP, ASUS и не только) планируют выпустить свои новейшие модели на базе новых процессоров в начале следующего года — сначала они будут представлены на выставке CES 2024, а затем новинки отправятся в мировой релиз. Интересно посмотреть на производительность чипов нового поколения.