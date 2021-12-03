Профессиональный дрон Sony Airpeak S1

Sony впервые представила Airpeak S1 на выставке CES 2021 как свой первый профессиональный дрон. Sony Airpeak S1 также стал самым маленьким дроном в мире с функцией установки беззеркальных камер. Дрон поступил в продажу по цене 9000 долларов и его поставки начнутся 24 декабря. В розничную коробку помимо дрона входят два набора пропеллеров, пульт дистанционного управления, две батареи и зарядное устройство.

В дроне Airpeak S1 используется запатентованная технология двигателя, пропеллера, датчиков и системы управления, которые, по словам компании, позволяют ему летать с невероятно высокой скоростью до 55 миль в час. Он также оснащен силовой установкой, которая обеспечивает сопротивление ветру со скоростью до 20 м / с при сильном ветре.

Дрон оснащен усовершенствованным пультом дистанционного управления, повышенной безопасностью за счет облачного управления полетом и полетной информацией. Также есть обнаружение препятствий. Его максимальная скорость составляет 90 км/ч, максимальная угловая скорость - 180 ° / с, а угол наклона - не более 55 °. Дрон имеет время полета 22 минуты при полном заряде.