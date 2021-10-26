Программно-конфигурируемая радиосвязь KrakenSDR с пятью RTL-SDR KrakenRF запустил новый проект через веб-сайт Crowd Supply для своей новой программно-конфигурируемой радиосвязи KrakenSDR с пятью RTL-SDR. Когерентное радио позволяет использовать очень интересные приложения, такие как радиопеленгация, пассивный радар и формирование луча. Чтобы начать использовать KrakenSDR, вам потребуется кабель USB Type-C, источник питания 5 В / 2,4 A + USB Type-C и антенны, такие как набор магнитных штыревых антенн компании или любая антенна, подходящая для вашего приложения. KrakenRF запустил новый проект через веб-сайт Crowd Supply для своей новой программно-конфигурируемой радиосвязи KrakenSDR с пятью RTL-SDR. Когерентное радио позволяет использовать очень интересные приложения, такие как радиопеленгация, пассивный радар и формирование луча. Чтобы начать использовать KrakenSDR, вам потребуется кабель USB Type-C, источник питания 5 В / 2,4 A + USB Type-C и антенны, такие как набор магнитных штыревых антенн компании или любая антенна, подходящая для вашего приложения. Возможные применения KrakenSDR Физическое обнаружение неизвестного передатчика (например, незаконное или мешающее вещание, передача шума или просто в качестве любопытства)

Эксперименты с радиолюбителями, такие как охота на лис по радио или мониторинг злоупотреблений ретранслятором

Отслеживание активов, диких животных или домашних животных вне зоны покрытия сети за счет использования маяков малой мощности

Определение местоположения аварийных маяков для поисково-спасательных команд - Определение местоположения потерянных судов с помощью УКВ-радио

Пассивное радиолокационное обнаружение самолетов, лодок и дронов

Мониторинг плотности движения с помощью пассивного радара

Формирование луча

Интерферометрия для радио астрономия Возможные применения KrakenSDR Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 19:07 . Продукт - KrakenSDR Комментарии и отзывы KrakenSDR

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