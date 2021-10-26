Программно-конфигурируемая радиосвязь KrakenSDR с пятью RTL-SDR

KrakenRF запустил новый проект через веб-сайт Crowd Supply для своей новой программно-конфигурируемой радиосвязи KrakenSDR с пятью RTL-SDR. Когерентное радио позволяет использовать очень интересные приложения, такие как радиопеленгация, пассивный радар и формирование луча. Чтобы начать использовать KrakenSDR, вам потребуется кабель USB Type-C, источник питания 5 В / 2,4 A + USB Type-C и антенны, такие как набор магнитных штыревых антенн компании или любая антенна, подходящая для вашего приложения.

Возможные применения KrakenSDR
  • Физическое обнаружение неизвестного передатчика (например, незаконное или мешающее вещание, передача шума или просто в качестве любопытства)
  • Эксперименты с радиолюбителями, такие как охота на лис по радио или мониторинг злоупотреблений ретранслятором
  • Отслеживание активов, диких животных или домашних животных вне зоны покрытия сети за счет использования маяков малой мощности
  • Определение местоположения аварийных маяков для поисково-спасательных команд - Определение местоположения потерянных судов с помощью УКВ-радио
  • Пассивное радиолокационное обнаружение самолетов, лодок и дронов
  • Мониторинг плотности движения с помощью пассивного радара
  • Формирование луча
  • Интерферометрия для радио астрономия
Комментарии и отзывы KrakenSDR
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