Проводим время на карантине с комфортом. 5 лучших устройств от Xiaomi для дома

Сейчас мы проводим намного больше времени дома, чем когда-либо раньше. И в этот период каждый занят своим делом: одни решили наконец-то выспаться, другие совершенствуют свои знания языков, третьи работают на удалёнке. Но всех нас объединяет желание сделать свое пребывание максимально комфортным и интересным. И тут на помощь приходят технологии. Специально для вас мы подготовили подборку “умных” устройств Xiaomi, которые помогут вам хорошо провести время дома.

Пылесос Mi Handheld vacuum

Телевизор Mi TV 4S

Очистка воздуха от пыли - необходима - с этим никто не будет спорить. Основным помощником в этом деле является пылесос. На что стоит обращать внимание при выборе? В первую очередь, стоит ознакомиться с мощностью всасывания, эффективностью фильтра и типом и объемом пылесборника. В ноябре прошлого года Xiaomi привезла на российский рынок пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner. Он имеет конструкцию из 9 циклонов, что обеспечивает стабильную мощность всасывания (100 аэроватт), которой будет достаточно для эффективной уборки квартира. 5-ступенчатая система фильтрации захватывает до 99,97% частиц. Существенный плюс - наличие электрической щетки для постельного белья. Пылесосить кровать необходимо, ведь там могут жить клещи, которые вызывают раздражение кожи. Кроме того, эта насадка поможет вам устранить другие скрытые аллергены: перхоть домашних животных, споры плесени, выделения пылевых клещей, а также пыльцу и твердые частицы. Очистка контейнера от пыли осуществляется одним нажатием - никакого контакта с мусором.В период самоизоляции мы потреблем больше контента, чем в обычное время. Поэтому стал актуальным вопрос, на чём удобнее это делать? Беспорно, смотреть фильмы, сериалы и YouTube на большом экране гораздо комфортнее, и многие уже задумались над покупкой нового телевизора. Одним из устройств, на которое стоит обратить внимание в этом сегменте, является Mi TV 4S. Xiaomi вовремя поняла, что в телевизоре важно не только железо, но и программное обеспечение. Поэтому производитель разработал фирменную операционную систему Patchwall. Благодаря специальным алгоритмам, эта оболочка подстраивается под вас и рекомендует контент на основе ваших интересов. Пользователи могут выбирать из 700 000 часов видео. Кроме того, у этого телевизора качественный дисплей с поддержкой 4K Ultra-HDR, которая делает изображение чётким и реалистичным. В комплекте идет простой и удобный пульт с голосовым управлением в один клик.

Трипод Mi Selfie Stick Tripod

Отличное устройство для тех, кто продолжает работать. Если вы звоните по видеосвязи с помощью смартфона, то не раз сталкивались с вопросом, куда и как его установить. Трипод станет отличным решением этой проблемы: просто закрепите гаджет и поставьте его на стол. Также Mi Selfie Stick Tripod - хороший выбор для тех, кто устраивает онлайн-вечеринки с друзьями или решился начать вести свой блог. Несомненный плюс устройства - наличие пульта, который позволяет начать и закончить запись. Подключение осуществляется по Bluetooth.

Умные весы Mi Body Composition Scale

Давно хотели заняться спортом, но не могли найти на это время? Сейчас настал тот самый момент, когда можно это реализовать. В интернете вы можете найти много обучающих видео и статей с комплексом домашних тренировок, и для большинства упражнений вам даже не понадобится дополнительный инвентарь. Если же вам не хватает мотивации, на помощь придут весы Mi Body Composition Scale. Умные весы от компании Xiaomi измеряют не только массу тела, но и еще 12 параметров, которые включают процент жира и мышечной массы в организме, индекс массы тела и объем воды. Кроме того, вы сможете узнать сколько калорий сжигает ваш организм в спокойном состоянии, что поможет понять, как часто вам нужно тренироваться. Отслеживать изменение показателей можно в удобном приложении Mi Home.

Фитнес-трекер Mi Smart Band 4

Дополнительным стимулом начать тренировки станет Mi Smart Band 4. На его ярком дисплее вы, вероятно, увидите, насколько сильно снизилась ваша привычная активность - это ли не повод, чтобы встать с дивана? Также фитнес-браслет начнет вибрировать, если вы долго сидите на одном месте - вы сами можете установить промежутки времени для срабатывания напоминания о разминке. Кроме того, Mi Smart Band 4 проводит анализ качества сна - если вы не снимете браслет на ночь, то утром в приложении Mi Fit вы сможете увидеть такие показатели, как продолжительность глубокого и неглубокого сна. Если первый показатель находится на низком уровне, то трекер даст вам рекомендацию, как можно это исправить. В этом же приложении вы сможете отслеживать, во сколько вы легли спать - эта функция поможет поддерживать режим, что очень важно сейчас - так вам будет проще вернуться в ритм после отмены самоизоляции.