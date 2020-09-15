QNAP представила стоечный NAS-сервер TS-x32PXU

QNAP представила стоечный NAS-сервер серии TS-x32PXU. Серия TS-x32PXU оснащена четырехъядерным процессором 1,7 ГГц, поддерживает до 16 ГБ ОЗУ DDR4, имеет два порта 10 GbE SFP + и два порта 2,5 GbE RJ45 для высокоскоростного хранения, резервного копирования, совместного использования и оптимизации.

Сервер QNAP TS-x32PXU предлагает PCIe слот для кэширования SSD-накопителей, а также есть 4 порта USB 3.2 Gen 1.

Серия TS-x32PXU упрощает ИТ-специалистам малого и среднего бизнеса развертывание высокопроизводительных гибридных облачных сред для ускорения цифровой трансформации.