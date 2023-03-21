Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 оказался лишь немного слабее флагмана

Буквально на прошлой неделе компания Qualcomm официально представила миру новый процессор среднего класса Snapdragon 7 Plus Gen 2, который обладает неплохой производительностью и множеством различных функций, которые ранее были доступны исключительно смартфонам флагманского уровня. Проблема в том, что производитель в ходе официальной презентации ничего не рассказал о реальных цифрах производительности чипа, так что пользователи могли лишь догадываться о том, как именно будет работать новый процессор в будущем. Но сегодня появились первые доказательства того, что процессор среднего уровня ничем не уступает флагманскому в плане производительности в бенчмарках. Конечно, это не чистая производительность, но это тоже важный момент.

Безусловно, бенчмарки способны выжать из процессора все его возможности, тогда как в реальных сценариях использования смартфоны не демонстрируют такую уж внушительную производительность в играх и программах. Но даже в этом случае стоит отметить, что Snapdragon 7 Plus Gen 2 уступает флагманскому процессору нового поколения лишь на 10-15% в бенчмарках, так что на деле разница будет ещё менее заметной. При этом флагманский процессор стоит заметно дороже из-за нового модема и прочих инноваций, тогда как данное решение является продуктом для среднего класса. Уже не терпится посмотреть на первые смартфоны, которые получат поддержку этого процессора, потому что они явно будут привлекать внимание аудитории.