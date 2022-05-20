Qualcomm представила новые очки виртуальной реальности Smart Viewer

Новый образец Smart Viewer был разработан компанией Goertek. В настоящее время он доступен нескольким партнерам-производителям, которые планируют расширить доступ в ближайшие месяцы. Как и его предшественник, гаджет подключается к телефону или компьютеру и обеспечивает смешанную реальность с полным отслеживанием головы и рук, используя камеры слежения и проекции на основе дисплеев micro-OLED. Qualcomm сохранила прежнее разрешение 1920x1080 и частоту обновления 90 Гц, но немного сузила поле зрения, уменьшив его с 45 до 40 градусов по диагонали. Но в свою очередь Smart Viewer имеет более тонкий профиль, чем проводной Smart Viewer или большинство конкурентов. Его оправа имеет толщину 15,6 мм по сравнению с примерно 25 мм у проводной версии. При весе 115 граммов гаджет немного тяжелее, чем 106-граммовые очки Nreal Light, но немного легче, чем слухи о 150 граммах в Apple AR / VR, и намного изящнее, чем гарнитуры VR, такие как 503-граммовая Meta Quest 2.