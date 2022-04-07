Рация Xiaomi Walkie-Talkie 3 поступила в продажу в Китае

Xiaomi выпустила рацию третьего поколения под названием Xiaomi Walkie-Talkie 3.

Xiaomi Walkie-Talkie 3 поддерживает различные методы внутренней связи, включая внутреннюю связь один на один, общение с несколькими людьми и двусторонние голосовые вызовы. Рация оснащена высокопроизводительной аудиосистемой, состоящей из крупногабаритного 40-мм динамика и профессионального чипа обработки звука. Xiaomi Walkie-Talkie 3 имеет встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч, который может работать до 100 часов в режиме ожидания, а также может использоваться до 60 часов. Устройство заряжается через интерфейс USB-C и оснащена 2-дюймовым цветным экраном, классом защиты IP54 и оснащена встроенным задним зажимом. Есть разъем 3,5 мм и возможность подключения Bluetooth-гарнитуры.

Xiaomi Walkie-Talkie 3 появилась в продаже в Китае по цене 62 доллара.