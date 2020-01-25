Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер про фантастическую экшен-комедию "Главный герой" (Free Guy). За постановку отвечал Шон Леви - режиссер трилогии "Ночь в музее" и сериала "Очень странные дела".

Главную роль исполнит Райан Рейнольдс. Его герой живет в безумном мире, где на улицах города творится хаос, перестрелки, стрельба и погони - обычное дело. Он сотрудник банка, который каждый день грабят. И вот однажды он выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать всё, что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения.В фильме также приняли участие Тайка Вайтити, Джоди Комер и Джо Кири. Также в фильме были замечены популярные стримеры, которые играли виртуальную копию себя. В России кино выйдет в прокат 2 июля 2020 года.