Распродажа по всему магазину ILIFE. Скидки до 57% на Неделе бренда на AliExpress

Официальный интернет-магазин ILIFE предлагает беспрецедентные скидки на свои самые продаваемые модели на Неделе покупок в интернет-магазине AliExpress, которая проходит с 26 по 30 августа.

Исследования показывают, что мировая индустрия робот-пылесосов переживает быстрый рост и, согласно прогнозам, в ближайшие пять лет совокупный ежегодный рост составит 22%. Достигнув в течение последних нескольких лет значения глобального бренда среди производителей робот-пылесосов, ILIFE был назван продавцом № 1 в категории бытовой техники и «AliExpress 11.11 Top 10 Brands» на всей платформе в 2017 году. Также, названная AliExpress как «Top 10 Chinese Brand Globalization» в 2017–2018 годах, компания ILIFE продолжала уверенно развиваться в период с 2018 по 2019 годы, предлагая экономически эффективные и высокопроизводительные предложения для потребителей по всему миру.ILIFE считает, что полная цепочка поставок и высококачественные продукты являются основными факторами быстрого роста компании. С тех пор как ILIFE вышла на мировой рынок, она запустила серии A, V и W, чтобы удовлетворить различные потребности рынка с различными функциями. Бестселлер «V7s Plus» присоединится к Неделе покупок в качестве особенной модели. 120-минутная уборка с навигацией после полной зарядки; бак для воды с отдельным отсеком для мусора для легкого переключения между уборкой и уборкой пылесосом; и тихая работа для бесшумной очистки. Первоначально оцененный в 159,98$, он будет доступен со скидкой до 52% в течение Недели покупок. Другие участвующие в мероприятии модели ILIFE, включая W400, V8 и A9, будут предлагаться со скидкой до 54%. (Подробности см. В прилагаемом списке скидок)