Razer открывают магазин в Лондоне

2019-11-22, Автор - Ramil; Продукт - Razer; [24]
Новый магазин RazerStore будет открыт в Лондоне 14-ого декабря, это первый магазин RazerStore в Европе и самый крупный среди RazerStore. Лондонский магазин Razer предоставит клиентам возможность ознакомиться с последними продуктами компании. Магазин располагается на двух этажах, где будет представлен полный ассортимент продуктов Razer. Выделенные области для гарнитур, мышей и клавиатур дадут возможность почувствовать продукт перед покупкой.

Другие области в магазине будут предназначены для систем Razer Blade, периферийных устройств консоли, мобильного и потокового оборудования и дополнены линейкой аксессуаров и одежды Razer.

Большая игровая зона с системой освещения Razer Chroma. В этой области будут проводиться еженедельные турниры, мастер-классы и учебные уроки, где стримеры смогут оттачивать свои навыки с использованием новейшего оборудования Razer.

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