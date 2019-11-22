Razer открывают магазин в Лондоне

Новый магазин RazerStore будет открыт в Лондоне 14-ого декабря, это первый магазин RazerStore в Европе и самый крупный среди RazerStore. Лондонский магазин Razer предоставит клиентам возможность ознакомиться с последними продуктами компании. Магазин располагается на двух этажах, где будет представлен полный ассортимент продуктов Razer. Выделенные области для гарнитур, мышей и клавиатур дадут возможность почувствовать продукт перед покупкой.

Другие области в магазине будут предназначены для систем Razer Blade, периферийных устройств консоли, мобильного и потокового оборудования и дополнены линейкой аксессуаров и одежды Razer.

Большая игровая зона с системой освещения Razer Chroma. В этой области будут проводиться еженедельные турниры, мастер-классы и учебные уроки, где стримеры смогут оттачивать свои навыки с использованием новейшего оборудования Razer.