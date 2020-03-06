Разработчики FreeNAS и TureNAS собираются объединить оба продукта в общую систему

FreeNAS - это бесплатная операционная система с открытым исходным кодом, предназначенная для сетевых устройств хранения (NAS). В течение большей части прошлого десятилетия проектом руководили сотрудники iXsystems, которая также выпустила корпоративную версию программного обеспечения под названием TrueNAS.

Теперь iXsystems объявила, что FreeNAS и TrueNAS объединяются. В дальнейшем будет одна операционная система под названием TrueNAS.

TrueNAS CORE Open Storage: версия с открытым исходным кодом

TrueNAS Enterprise: коммерческая версия

По данным компании, последние версии операционных систем (FreeNAS 11.3 и TrueNAS 11.3) уже используют около 95 процентов одного и того же исходного кода. Начиная с TrueNAS 12, будет только один образ ОС. Но компания предложит два издания:TrueNAS 12.0 планируется выпустить с 11 марта и будут включать новые функции, включая поддержку «Fusion Pools», которая позволит смешивать SSD и HDD, а также поддержку зашифрованных наборов данных.

В дополнение к тому, что больше не нужно поддерживать две отдельные базы кода, ребята из iXpand говорят, что слияние двух операционных систем также позволит быстрее разрабатывать и планировать выпуск, более быструю поддержку нового оборудования, упрощенную документацию и другие преимущества, которые освобождает разработчиков от необходимости работать над двумя разными проектами вместо одного.