Realme C55 с динамическим островом скоро выедет в Европу

Несколько недель назад смартфон Realme C55 официально был представлен на рынке Азии, но тогда информации о желании производителя выпустить устройство за пределы региона не поступало. Теперь же появилась информация от инсайдеров о том, что производитель хочет в самое ближайшее время выпустить смартфон на рынке Европы, чтобы привлечь внимание аудитории специальной капсулой — это условный аналог динамического острова от компании Apple, только на базе собственной прошивки, которая, в свою очередь, базируется на операционной системе Android. Это очень важный момент, так как ранее многие аналитики говорили, что конкуренты гиганта из США не смогут скопировать основную фишку iPhone 14 Pro, а теперь оказалось, что вполне могут.

Данная софтверная функция позволяет пользователям нового смартфона пользоваться различными приложениями буквально в формате виджета, только он при этом находится поверх всего интерфейса и можно вызываться даже поверх самих приложений. Безусловно, реализация требует доработки и тестирования, но Realme C55 сам по себе является доступным устройством с крайне низкой стоимостью, так что эта функция является скорее бонусом, чем действительно важным преимуществом, ради которого устройство будут приобретать. Более того, нужно понимать, что динамический остров или его аналоги вскоре точно появятся и на других смартфонах, потому что в Китае любят копировать с Apple, как ни крути. Ждём ещё больше интересных разработок в этом направлении.