Realme C55 с динамическим островом скоро выедет в Европу…

Данная софтверная функция позволяет пользователям нового смартфона пользоваться различными приложениями буквально в формате виджета, только он при этом находится поверх всего интерфейса и можно вызываться даже поверх самих приложений. Безусловно, реализация требует доработки и тестирования, но Realme C55 сам по себе является доступным устройством с крайне низкой стоимостью, так что эта функция является скорее бонусом, чем действительно важным преимуществом, ради которого устройство будут приобретать. Более того, нужно понимать, что динамический остров или его аналоги вскоре точно появятся и на других смартфонах, потому что в Китае любят копировать с Apple, как ни крути. Ждём ещё больше интересных разработок в этом направлении.