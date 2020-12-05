Realme X50 Pro получил стабильное обновление Realme UI 2.0 на OC Android 11

Самый быстрорастущий в мире бренд смартфонов Realme выпустил Realme X50 Pro. Это флагманский смартфон был первым, который получил бета-версию Realme UI 2.0 на OC Android 11.

Теперь компания официально выпустила стабильную версию обновления для Realme X50 Pro.

Realme X50 Pro - флагманский смартфон, который первым получил стабильное обновление realme UI 2.0 с номером сборки RMX2076PU_11.C.16 . Согласно официальному объявлению в сообществе Realme, обновление в настоящее время выпускается партиями.

Последний пользовательский интерфейс Realme UI 2.0 на базе Android 11 имеет те же функции, что и OPPO ColorOS 11, с некоторыми незначительными изменениями. На данный момент realme развернула бета-версии для трех своих устройств, а именно Realme X50 Pro, Realme 7 Pro и Realme Narzo 20.