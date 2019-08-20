Redmi TV - простой дизайн с тонкими безелями

Суббренд Xiaomi Redmi выглядит готовым к представлению своего первого телевизора Redmi 29 августа. И теперь, благодаря тизерной картинке, у нас есть четкое представление о дизайне будущего Smart TV. Только вчера генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь поделился официальным сообщением на посту Weibo, что 29 августа в Китае компания планирует запустить новый 70-дюймовый телевизор Redmi.

Новый смарт-телевизор будет демонстрировать довольно тонкие рамки вокруг дисплея. Прямо в середине нижней панели находится фирменный знак Redmi, а под ним - прямоугольная коробка, в которой, кажется, размещены некоторые датчики или всплывающая камера - как и в Honor Vision Pro.

На данный момент это всего лишь домыслы, и мы предлагаем вам дождаться 29 августа, чтобы Xiaomi сделала официальное объявление.

Чтобы вспомнить все, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь дразнил фотографию на Weibo о запуске грядущего Redmi TV. Кроме того, отвечая на один из комментариев,

Джун также, похоже, подтвердил дату запуска Redmi Note 8. Таким образом, предстоящее событие, вероятно, станет главным событием, на котором будет выпущено несколько устройств, включая Redmi TV и, возможно, смартфоны серии Redmi Note 8.