Redmi TV 70 с 4K HDR экраном

Xiaomi в четверг представила первый Smart TV под брендом Redmi в Китае на мероприятии в Пекине. Xiaomi выпускает только 70-дюймовую модель Redmi TV, и она будет называться Redmi TV 70. Она имеет такие функции, как разрешение 4K, поддержка HDR, четырехъядерный процессор и интерфейс PatchWall. В дополнение к Redmi TV, бренд Redmi на мероприятии продемонстрировал свои новые смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro и обновленный ноутбук RedmiBook 14. « Redmi TV 70 » предлагает 4K и спортивный минималистичный дизайн.

Xiaomi заявляет, что Redmi TV 70 поступит в продажу в Китае с 10 сентября, однако предварительные заказы начнутся 29 августа. Он будет стоить 3799 юаней. На данный момент о международной доступности телевидения ничего не говорится. Xiaomi поставила свои устройства Mi TV в такие страны, как Индия.Redmi TV также рано или поздно должен покинуть Китай.

Redmi TV оснащен 70-дюймовым экраном 4K с поддержкой HDR,имеет довольно простой дизайн с минимальными рамками и может быть закреплен на стене или поставлен на стол. Redmi TV работает на платформе PatchWall. В ядре установлен четырехъядерный 64-разрядный процессор Amlogic SoC в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти.Redmi TV поддерживает различные аудио технологии, такие как Dolby Audio и DTS HD.

Среди вариантов подключения вы получите двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 4.2, два порта USB, три порта HDMI, вход AV и многое другое.