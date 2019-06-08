Режиссеры «Мстители: Финал» работают над сериалом по Magic: The Gathering для Netflix

2019-06-08, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Magic: The Gathering; [86]
Netflix анонсировал анимационный сериал по вселенной карточной игры Magic: The Gathering.

Зрителям не раскрыли деталей о сюжете, а только намекнули, что сериал расскажет новую историю, которая расширит вселенную игры.

Джо и Энтони Руссо, работавшие над «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Конец», занимают кресла исполнительных продюсеров проекта. За сюжет будет отвечать Генри Гилрой, которого фанаты «Звездных войн» помнят за Star Wars: Rebels и Star Wars: The Clone Wars.

За производство взялась студия Bardel Entertainment, из стен которой вышли «Рик и Морти», Teenage Mutant Ninja Turtles, «Бургеры Боба» и «Аааа! Настоящие монстры». Дата релиза Magic: The Gathering неизвестна.


Комментарии:
Обзор Orico 2588US3. Внешний корпус для ...
Обзор Orico 2588US3. Внешний корпус для Согласитесь, обычные USB-носители не могут похвастаться своей большой памятью, что не позволяет хранить в...
tvOS 13: обновлённый интерфейс и поддерж...
tvOS 13: обновлённый интерфейс и поддержРазработчики переработали внешний вид главного экрана. Теперь предпросмотр каждого контента отображается ...
watchOS 6: свой магазин приложений, новы...
watchOS 6: свой магазин приложений, новыКроме macOS 10.15 Catalina, iOS 13 и iPadOS, компания Apple на конференции WWDC 2019 также представила об...
МacOS 10.15 Catalina: без iTunes, но с п...
МacOS 10.15 Catalina: без iTunes, но с пНа конференции для разработчиков WWDC-2019 компания Apple представила новую версию операционной системы m...
Apple показала новый Mac Pro: 1,5 ТБ пам...
Apple показала новый Mac Pro: 1,5 ТБ памВ первый день конференции для разработчиков WWDC компания Apple представила новый профессиональный ПК Mac...
Анонс Apple iOS 13: что нового и кто обн...
Анонс Apple iOS 13: что нового и кто обнСегодня, в первый же день конференции для разработчиков WWDC 2019, компания Apple представила новую верси...
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. ...
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. У компании Huawei сейчас серьезные проблемы и производитель вскоре может потерять серьезную часть рынка, ...
Что такое стрейч пленка и где ее лучше к...
Что такое стрейч пленка и где ее лучше кПрежде чем покупать пленку, нужно знать, для обмотки каких видов грузов она необходима. Обычно грузы д...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор OPPO Reno. Имиджевый смартфон с выезжающим блоком камерыОбзор OPPO Reno. Имиджевый смартфон с выезжающим блоком камеры
Обзор Trust GXT140 MANX. Беспроводная мышка с оптическим сенсоромОбзор Trust GXT140 MANX. Беспроводная мышка с оптическим сенсором
Обзор Xiaomi Mi9 SE 6/128GB. Компактная версия народного флагманаОбзор Xiaomi Mi9 SE 6/128GB. Компактная версия народного флагмана
Обзор HP 15-db0145ur. Доступный ноутбук для рабочих задач Обзор HP 15-db0145ur. Доступный ноутбук для рабочих задач
Обзор OnePlus 7 Pro 8/256GB. Заявка на лучший флагманский смартфон 2019 годаОбзор OnePlus 7 Pro 8/256GB. Заявка на лучший флагманский смартфон 2019 года
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. ...
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. У компании Huawei сейчас серьезные проблемы и производитель вскоре может потерять серьезную часть рынка, ...
Veeam рассказала, к чему должны стремить...
Veeam рассказала, к чему должны стремитьПо данным исследователей, к 2025 году общий объем сгенерированных человечеством данных превысит 175 зетта...
Предварительный обзор Vivo Y12. Достойны...
Предварительный обзор Vivo Y12. ДостойныМногие пользователи уверены, что современные смартфоны с более-менее производительной начинкой стоят край...
Обзор SpellForce 3: Soul Harvest. Лучшая...
Обзор SpellForce 3: Soul Harvest. ЛучшаяЕсли вы большой фанат ролевых игр и хотите получить максимум удовольствия от процесса прохождения интерес...
Предварительный обзор Mac Pro. Новое пок...
Предварительный обзор Mac Pro. Новое покХарактеристики За основу производительности компьютера Mac Pro взят процессор Intel Xeon. В баз...
Обзор Warhammer: Chaosbane. Шикарная рол...
Обзор Warhammer: Chaosbane. Шикарная ролРелиз игры Warhammer: Chaosbane показал, что можно смело брать уже достаточно популярный жанр, делать его...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7Многие пользователи говорят о том, что крупные компании могут легко уделать Apple с их ноутбуками, если т...
Обзор XERA: Survival. Суровое выживание...
Обзор XERA: Survival. Суровое выживаниеИгр про выживание очень много и далеко не всегда они хорошие, к сожалению. Но, иногда нам все же попадают...
Предварительный обзор LG OLED88Z9. Новый...
Предварительный обзор LG OLED88Z9. НовыйКомпания LG является лидером на рынке телевизоров и продает тьму своих продуктов по всему миру. В этот ра...
Обзор SteamWorld Quest: Hand of Gilgamec...
Обзор SteamWorld Quest: Hand of GilgamecСовременный рынок видеоигр диктует свои правила и ролевые игры довольно часто просто не выживают. Вы либо...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1Совсем скоро в продажу поступит новая камера Panasonic Lumix S1H, которая выглядит очень круто, может пох...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной ...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной Игры в виртуальной реальности для многих кажутся скучной забавой из-за того, что серьезных проектов практ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor