Режиссеры «Мстители: Финал» работают над сериалом по Magic: The Gathering для Netflix

Netflix анонсировал анимационный сериал по вселенной карточной игры Magic: The Gathering.

Зрителям не раскрыли деталей о сюжете, а только намекнули, что сериал расскажет новую историю, которая расширит вселенную игры. Джо и Энтони Руссо, работавшие над «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Конец», занимают кресла исполнительных продюсеров проекта. За сюжет будет отвечать Генри Гилрой, которого фанаты «Звездных войн» помнят за Star Wars: Rebels и Star Wars: The Clone Wars.

За производство взялась студия Bardel Entertainment, из стен которой вышли «Рик и Морти», Teenage Mutant Ninja Turtles, «Бургеры Боба» и «Аааа! Настоящие монстры». Дата релиза Magic: The Gathering неизвестна.