Ring представляет Always Home Cam, автономный летающий дрон

Компания Ring, принадлежащая Amazon, анонсировала сегодня ряд новых решений для обеспечения безопасности, включая Ring Always Home Cam, автономный летающий дрон для дома, который отслежививает ситуацию в каждой комнате с разных точек.

Дрон также можно использовать как обычную камеру наблюдения, обеспечивая множество точек обзора без необходимости покупать несколько камер. Владельцы могут устанавливать заранее определенные маршруты для патрулирования дроном и даже запускать его для проверки на предмет потенциальных помех при срабатывании датчика тревоги.

Компания Ring сразу же отмечает, что камера записывает только когда дрон находится в полете. Находясь на док-станции, камера физически заблокирована, что исключает возможность визуального вторжения в частную жизнь.

Цена:

Камера Ring Always Home Cam появится в продаже где-то в 2021 году по цене 249,99 долларов.