Ring представляет Always Home Cam, автономный летающий дрон

Дрон также можно использовать как обычную камеру наблюдения, обеспечивая множество точек обзора без необходимости покупать несколько камер. Владельцы могут устанавливать заранее определенные маршруты для патрулирования дроном и даже запускать его для проверки на предмет потенциальных помех при срабатывании датчика тревоги.
Компания Ring сразу же отмечает, что камера записывает только когда дрон находится в полете. Находясь на док-станции, камера физически заблокирована, что исключает возможность визуального вторжения в частную жизнь.